РИАМО - 18 дек. В Москве вынесен обвинительный приговор девяти членам банды, которые совершали особо тяжкие преступления, в частности, похищали людей и занимались вымогательством, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора девяти участникам группы — Григорию Феллеру, Джамшеду Хасанову, Муроду Нурзоде, Зарифу Ализоде, Мехди Сайяри, Фаязу Али Шаху, Сиушу Ибрагимову, Далеру Собирову и Абдурасулу Махмадризоеву», — сказала Иванова.

Каждого из членов банды признали виновным в организации похищения человека, грабеже, вымогательстве, хранении оружия, краже. Злоумышленники в 2016-2017 годах похитили московского бизнесмена и вымогали 10 миллионов рублей за его освобождение, а также похитили таксиста и незаконно удерживали его на территории Московской области.

В рамках расследования уголовного дела были назначены и проведены множественные судебные экспертизы, в том числе медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая.

Сайяри назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, Али Шаху и Хасанову — по 11 лет лишения свободы, Нурзоде — десять лет лишения свободы, Феллеру назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы, а Ализоде, Ибрагимову, Собирову и Махмадризоеву — по восемь лет каждому.

Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.