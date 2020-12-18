РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт работе комплекса по переработке отходов «Храброво», на предприятии организовали 600 рабочих мест, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В торжественном запуске КПО приняли участие гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и гендиректор компании-застройщика «РТ-инвест» Андрей Шипелов.

«Пока КПО в Можайском городском округе будет работать в пуско-наладочном режиме. Его открытие позволило закрыть старый мусорный полигон «Храброво», который долгое время беспокоил жителей», — говорится в сообщении.

Сейчас там проводится дегазация, затем запустят станцию для генерации электроэнергии из свалочного газа.

Как отметил Воробьев, на следующей неделе в регионе планируют закрыть две последние свалки.

«Очень важно, что наши жители все охотнее разделяют мусор. У нас в этом году захоронение уменьшилось, перерабатываемые фракции идут во вторичный оборот. Мы открываем КПО на известном месте, в свое время оно приносило массу хлопот. И сейчас здесь будет работать комплекс по самым современным стандартам», — сказал губернатор.

На КПО «Храброво» создано 600 рабочих мест, при этом здесь полностью исключена ручная сортировка органических фракций. Усовершенствованные сепараторы увеличат процент отбора вторсырья.

«Открытие КПО «Храброво» является важным этапом на пути к нашей конечной цели — нулевому объему захоронения. Ведь одновременно с запуском подобных комплексов, мы закрываем старые полигоны, которые годами пагубно влияли на состояние окружающей среды. При проектировании КПО использован лучший зарубежный опыт», — сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что применяемые на предприятии технологии полностью исключают загрязнения почвы, воздуха и воды.

«Мы приветствуем появление подобных перерабатывающих производств, потому что даже один такой комплекс уменьшит объем мусора, отправляемого для захоронения на полигоны», — добавила Радионова.

КПО «Храброво» стал девятым на территории Московской области, до конца года их будет 11.

«Развитие отрасли обращения с отходами — это сложное движение к реальным результатам. Благодаря КПО в Московской области мы уже смогли закрыть почти все старые мусорные полигоны», — отметила лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова.