РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Полицейские подмосковного Подольска выявили 17 преступлений коррупционной направленности в крупном и особо крупном размере в 2020 году, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за законные или незаконные действия», - сказал сотрудник.

По его словам, за 11 месяцев 2020 года в округе было выявлено 14 должностных преступлений, шесть преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки), два преступления по статьям 290, 291.1 УК РФ в крупном и особо крупном размере, 17 преступлений коррупционной направленности, совершенных в крупном и особо крупном размере.

Он пояснил, что также были выявлены семь человек, совершивших должностные преступления и одно преступление, связанное с защитой бюджетных средств.

«Взяткой могут быть предметы. Например, деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары. Также взяткой могут быть услуги и выгоды, например, лечение, ремонтные и строительные работы», - заключил сотрудник.