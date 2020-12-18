РИАМО - 18 дек. Комиссия Мосгордумы и правительства столицы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» рекомендовала городскому парламенту присвоить данное звание народному артисту СССР Василию Лановому, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что заседание комиссии провели в пятницу.

«Мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить звание «Почетный гражданин города Москвы» Василию Семеновичу Лановому. Рассмотрев соответствующий проект постановления Мосгордумы, комиссия рекомендовала МГД принять его на заседании, присвоив Василию Лановому звание «Почетный гражданин города Москвы», — написал Шапошников в Facebook.

Он добавил, что звание Лановому планируют присвоить за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино.

По его словам, Лановой является идейным вдохновителем и инциатором создания широчайшего общественного движения «Бессмертный полк».

На сегодняшний день народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, герой труда РФ Василий Лановой играет на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он также является заведующим кафедрой сценической речи театрального училища имени Бориса Щукина.

Лановой награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Дружбы народов, орденом Почета, орденом Андрея Первозванного, орденом Петра Великого II степени и рядом других наград.