РИАМО - 18 дек. Телеканал ТНТ в 2020 году завершает показ своего самого популярного реалити-шоу «Дом-2», передает ТАСС.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — говорится в сообщении.

«Дом-2» выходит в эфир ТНТ с 11 мая 2004 года и является одним из самых долгоиграющих проектов на российском телевидении. Основная задача участников шоу — найти свою любовь и построить крепкие отношения, доказывая остальным жителям и телезрителям, что любовь настоящая, а не фиктивная.

«Дом-2» за свою историю неоднократно вызвал множество скандалов и судебных разбирательств. У передачи есть армия поклонников, но и противников шоу также немало.​