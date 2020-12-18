РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. В городском округе Мытищи работает онлайн-сервис «Умная платежка», с помощью которого можно онлайн и без комиссии оплатить все услуги, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Умная платежка» – это возможность сократить число личных визитов в офисы «МосОблЕИРЦ». Данное приложение позволяет досконально разобраться в том, сколько, за что и кому житель платит за ЖКУ. С его помощью можно онлайн и без комиссии оплатить все услуги.

«Рекомендую мытищинцам воспользоваться новым удобным цифровым ресурсом и зарегистрироваться в личном кабинете. «Умная платежка» позволит вам быстро получить достоверную информацию, экономя драгоценное время и ресурсы», - сказал глава городского округа Виктор Азаров.

Проект ранее стартовал в Можайске, Химках и Красногорске и сейчас доступен практически для всех клиентов МосОблЕИРЦ. Приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Основными принципами «Умной платежки» являются дистанционное обслуживание, максимальная информированность жителей, беззаявительный характер, интеграция с госсистемами и удобная обратная связь.

«Сервис дает возможность моментально убедиться в справедливости и точности расчетов, увидеть подробную детализацию по любой из услуг: объем потребления, тариф и норматив, задолженности, льготы и оплаты, правила и формулы, по которым произведены начисления», - добавляется в материале.