РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Полицейские подмосковного Подольска рассказали дошкольникам о правилах безопасности при переходе дороги и значениях дорожных знаков, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В детском саду №62 «Снежинка» подмосковного Подольска на днях прошла акция «Зимняя дорожная азбука». В преддверии зимних каникул полицейские рассказали дошкольникам об основах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. Ребята узнали о правилах безопасного перехода дороги, важности ношения световозвращателей и использования детских удерживающих устройств в автомобиле, значения дорожных знаков и сигналов транспортного и пешеходного светофоров», - говорится в сообщении.

Автоинспекторы организовали тематический мастер-класс по изготовлению елочных игрушек в виде дорожных знаков, светофоров и световозвращателей, что помогло закрепить знания, полученные в ходе мероприятия. Своими поделками дети украсили тематическую новогоднюю елку, которая будет напоминать им о «Дорожной азбуке».

«Ребята получили от автоинспекторов подарок - световозвращающие браслеты, которые смогут сделать их заметными на дороге», - заключается в материале.