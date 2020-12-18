РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. Волонтеры городского округа Мытищи продолжают оказывать помощь в доставке лекарств и продуктов нуждающимся, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На территории городского округа Мытищи работает волонтерский штаб «Единой России», который оказывает помощь наиболее незащищенным категориям граждан: пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными возможностями и многодетным семьям.

«Мы плотно взаимодействуем с руководством мытищинской поликлиники, по нужным адресам мы выезжаем к пациентам, которые из-за пандемии не могут выходить на улицу, мы помогаем им с доставкой лекарств и продуктов. Наша помощь им очень нужна», - сказала волонтер Наталья Уткина.

Важной частью работы волонтерского центра «Единой России» является передача медицинских масок как в медицинские учреждения, так и в социально-значимые организации округа. Эта работа проводится постоянно. За помощью жители могут обратиться в оперативный волонтерский штаб партии «Единая Россия» в Мытищах. Телефон волонтерского штаба: 8(495)581-06-34. Телефон горячей линии штаба: 8(498)547–34-35.