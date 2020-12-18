РИАМО - 18 дек. Подмосковный Реутов вошел в тройку лидеров среди 94-х городов России населением до 250 тысяч человек в индексе цифровизации городского хозяйства «IQ городов», обнародованном Минстроем РФ, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Расчеты индекса, разработанные министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с МГУ имени Ломоносова, позволяют определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и регионы в рамках ведомственного проекта «Умный город», - говорится в сообщении.

По итогам подсчета данных за 2019 год, опубликованными Минстроем Российской Федерации 16 декабря 2020 года, подмосковный Реутов, набрав 71,46 балла из 120 возможных, вошел в тройку лидеров категории больших городов, население которых составляет до 250 тысяч человек. Всего в рейтинге 203 города, среди них крупные населенные пункты, административные центры регионов, а также ряд небольших городов, которые присоединились к проекту по собственной инициативе.

В категорию больших городов также вошли такие муниципальные образования, как Домодедово, набрав 72,74 балла и Щелково - 74,00 балла.

Каторов обратился в личном аккаунте социальной сети Instagram ко всем участникам проекта, внедряющим новые технологии на территории муниципалитета.

«Благодарю нашу команду, вместе с которой удалось занять лидирующие позиции по внедрению новых технологий во всех сферах: городское управление, «умное» ЖКХ, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, социальные услуги, экономическое состояние и многое другое. Вместе нам удалось показать достойный результат на всю страну!» - сказал глава.

«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей.