РИАМО - 18 дек. Международный центр самбо и центр бокса в столичном спорткомплексе «Лужники» достроят в 2021 году, строительная готовность на текущий момент объекта составляет 15%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Ранее в «Лужниках» появились Дворец гимнастики, Дворец водных видов спорта и канатная дорога. Также была реконструирована Большая спортивная арена, ставшая главным стадионом чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В следующем году планируем построить еще ряд интересных объектов мирового уровня. В их числе – Международный центр самбо и Центр бокса. Поклонники единоборств получат первоклассные возможности для тренировок и соревнований», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что в ближайшие планы входит завершение реконструкции универсального спортивного зала «Дружба», а также ввод в эксплуатацию нового ледового дворца и теннисного центра.

Международный центр самбо и центр бокса будут расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. Эти симметричные сооружения возводят по адресу: улица Лужники, дом 24, напротив строения 31. Здесь можно будет круглый год осуществлять тренировочную и соревновательную деятельность.

Центры будут функционировать независимо друг от друга, иметь отдельные входы, парковки и так далее. Более того, потоки посетителей не будут пересекаться. Общая площадь семиэтажного здания составит 45 тысяч квадратных метров, вместимость подземной парковки составит 112 машиномест.

«Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые», — говорится в сообщении.

Объект будет оснащен оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

На сегодняшний день уже завершен вынос инженерных коммуникаций из пятна застройки объекта. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций и монтажу металлических ферм перекрытия.