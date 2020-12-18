РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска проверят соблюдение ПДД водителями и пешеходами до 10 января в рамках информационно-профилактического мероприятия «Зимние каникулы», сообщил «РИАМО в Подольске» начальник ОГИБДД МВД РФ по городскому округу Подольск, майор полиции Юрий Черепянский.

«В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма на территории Московской области, в том числе и в Подольске, в период с 21 декабря по 10 января будет проведено комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», - сказал Черепянский.

Он отметил, что для обеспечения безопасности детей и подростков в дорожно-транспортной среде Госавтоинспекция с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм проведет целевые профилактические мероприятия, в том числе в онлайн-формате, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения и обеспечение безопасности детей на дорогах.

Особое внимание будет уделяться наличию световозвращающих элементов в одежде пешеходов, соблюдению правил перехода проезжей части и перевозки детей в транспорте.