РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. На дорогах подмосковного Подольска 17 несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП в 2020 году, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник ОГИБДД МВД РФ по городскому округу Подольск майор полиции Юрий Черепянский.

За 11 месяцев 2020 года на дорогах Московской области зарегистрировано 386 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 12 детей погибли и 419 получили травмы различной степени тяжести.

«Большой рост детского дорожно-транспортного травматизма отмечается на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, так за 11 месяцев текущего года произошло 16 таких ДТП, в них получили ранения различной степени тяжести 17 несовершеннолетних, погибших нет», - сказал Черепянский.