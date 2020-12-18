РИАМО - 18 дек. Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин принял участие в акции «Чудо-Елочка» для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которая проводится под эгидой «Молодой гвардии Единой России» более десяти лет, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Суть акции в том, что дети пишут свои пожелания Деду Морозу, потом эти письма вешаются на елку, каждый желающий житель может снять письмо и приобрести для ребенка подарок, который он попросил. Записки с пожеланиями написали 94 ребенка из детского сада компенсирующего вида №18 «Росинка».

«Сегодня принял участие в акции, на мой взгляд она очень добрая и хорошая. Приятно, что дети получат желаемые подарки. Мне досталась письмо, где воспитанник сада попросил у Деда Мороза вертолет на радиоуправлении или квадрокоптер. Его желание, конечно, будет исполнено», - сказал Шапкин.

«Чудо-Елочки» расположены на двух площадках: в торговом центре «КЭМП» (Пролетарский проспект, 10) и в ТЦ «Ладья» (Пролетарский проспект, 4, корпус 3).

Акция продлится до 28 декабря, когда всем детям будут вручены подарки, которые они попросили у Деда Мороза.