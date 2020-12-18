РИАМО - 18 дек. На путепроводе через Северный обход Одинцова провели динамические и статические испытания пролетного строения с использованием тяжелой техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Протяженность путепровода составляет 94,8 метра.

«Испытания путепровода – это завершающий этап строительства», - отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что динамические испытания осуществлялись путем пропуска по проезжей части путепровода груженого автосамосвала массой 30 тонн с различными скоростями, начиная от 10 километров в час.

Максимальная масса испытательной нагрузки, одновременно находящейся на путепроводе, составила 120 тонн.