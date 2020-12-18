РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В городском округе Подольск в 2020 году участились случаи ДТП, в результате которых водители уезжают с мест дорожных аварий, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«За 11 месяцев в ОГИБДД УМВД России по Подольску зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых водители оставили место ДТП. В них 12 человек получили серьезные ранения и два человека погибли. По сравнению с прошлым годом, за аналогичный период времени произошло 12 ДТП указанной категории. В них 11 человек получили ранения и один погиб. Таким образом, рост составил 16,7%», - говорится в сообщении.

Многие водители не считают оставление места ДТП серьезным правонарушением. Однако это является одной из самых грубых ошибок участников дорожного движения.

«Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток», - заключается в материале.