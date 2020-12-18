РИАМО - 18 дек. На юге Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта создадут новый современный многопрофильный производственный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Решение о предоставлении участка инвестору приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии города 17 декабря.

«В рамках реализации МаИП на улице Подольских Курсантов на юге Москвы появится новый производственный комплекс общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров. Инвестор вложит в строительство объекта 170 миллионов рублей. Разместиться в новом комплексе смогут предприятия практически любого профиля деятельности», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В производственном комплексе создадут 70 рабочих мест.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, данный объект будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам. Его разделят на четкие функциональные зоны.

«Инвестор оснастит его современным инженерным оборудованием и IT-инфраструктурой, кроме того, за состоянием всех его объектов и систем будет следить управляющая компания», – добавил Прохоров.

МаИП является одной из мер поддержки, его реализуют в столице с 2016 года. Только с января по декабрь этого года принято уже семь решений о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов в рамках МаИП для целей строительства производственных объектов.