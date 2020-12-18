РИАМО - 18 дек. На юге Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта создадут новый современный многопрофильный производственный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Решение о предоставлении участка инвестору приняли на заседании градостроительно-земельной комиссии города 17 декабря.
В производственном комплексе создадут 70 рабочих мест.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, данный объект будет соответствовать самым строгим экологическим стандартам. Его разделят на четкие функциональные зоны.
«Инвестор оснастит его современным инженерным оборудованием и IT-инфраструктурой, кроме того, за состоянием всех его объектов и систем будет следить управляющая компания», – добавил Прохоров.
МаИП является одной из мер поддержки, его реализуют в столице с 2016 года. Только с января по декабрь этого года принято уже семь решений о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов в рамках МаИП для целей строительства производственных объектов.
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