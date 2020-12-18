РИАМО - 18 дек. Кафе и рестораны Москвы должны закрываться в 23:00, к этому времени заведения общепита должны покинуть все посетители, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ранее СМИ сообщили о том, что посетителям столичных заведений общепита разрешается оставаться в них до полуночи. Данная информация не соответствует действительности.

«Кафе и рестораны обязаны закрываться в 23:00 согласно указу мэра Москвы, и каких-либо других нововведений нет», — сказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Эта мера была введена из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Она действует до 15 января 2021 года.

В мегаполисе с начала пандемии было выявлено 722 178 случаев Covid-19, выздоровели 557 028 человек, умерли 10 243 пациента.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Власти Москвы уточнили, что кафе и рестораны должны закрываться не позднее 23:00. Ранее СМИ сообщили о том, что посетителям столичных заведений общепита разрешается оставаться в них до полуночи. Данная информация не соответствует действительности.

- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

- За сутки в столице скончались 72 Covid‑пациента. За все время пандемии количество летальных исходов составило 10 243.