РИАМО - 18 дек. В городском округе Электросталь завершена реализация масштабного проекта по благоустройству пешеходной зоны «Дорога к Храму», работы здесь начались еще летом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Два года назад, в Единый день голосования 18 марта, электростальцы выбрали место, где появится новая пешеходная зона. Из трех предложенных вариантов горожанам больше всего пришелся по душе участок улицы Корешкова между пересечением с улицей Николаева и храмом Вознесения Господня», - говорится в сообщении.

За несколько месяце было создано привлекательное общественное пространство. Перед храмом обустроили площадь, установили лавочки и урны для раздельного сбора мусора. До наступления холодов на территории провели комплексное озеленение.

Также в рамках проекта «Безопасный регион» здесь были установлены современные системы уличного освещения и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, установили круглый фонтан со светодиодной точечной и контурной подсветкой. Технический запуск фонтана провели в конце октября.

В рамках благоустройства были также отремонтированы фасады десяти многоквартирных домов с облицовкой цоколей натуральным камнем, утеплены чердачные помещения с заменой кровли.

Работы проводились в рамках национального проекта «Комфортная городская среда».