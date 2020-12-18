РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В Люберцах продолжается набор детей в спортивную школу по баскетболу «Спартак» на бесплатные занятия, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Тренировки в спортивной школе олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» будут проводиться бесплатно. Приглашаются девочки и мальчики в возрасте от шести лет», - говорится в сообщении.

Занятия проходят во Дворце спорта «Триумф» и спортивной школе «Спартак».

По всем вопросам следует обращаться по телефонам: 8 (495) 559-32-10, 8 (929) 991-49-21, 8 (926) 628-45-90.