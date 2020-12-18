РИАМО - 18 дек. В следующем году ожидается решение наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав дольщиков по ЖК «Пятиречье», который находится в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Фонда защиты прав дольщиков.

«Будет определен механизм решения проблем дольщиков: завершение строительства домов или гражданам будет выплачены денежные компенсации», - говорится в сообщении.

В пятницу прошла встреча с дольщиками на объекте. Там представители регионального Фонда представали дорожную карту и сроки по реализации проекта в случае продолжения строительства ЖК.

Ранее в ходатайство региона были включены три дома: №1 – строительная готовность 55%, №3 – строительная готовность – 81% и №15 строительная готовность – 8%.

По предварительным данным, в ЖК «Пятиречье» дольщиками числятся 504 человека, точное количество пострадавших граждан определяет конкурсный управляющий и включает их в РТУС, который весной должен передать в федеральный Фонд защиты прав дольщиков для процедуры проведения Наблюдательного совета, процедура занимает до 6 месяцев.

ЖК «Пятиречье» находится в деревне Целеево Дмитровского округа, объект включен в ходатайство Московской области, которое было направлено в федеральный Фонд защиты прав дольщиков. В ноябре 2020 года запущена процедура конкурсного производства, застройщик ООО «Тирос-Инвест» признан банкротом.

«ЖК «Пятиречье» находится на контроле у регионального Фонда защиты прав дольщиков, идет процедура конкурсного производства по объекту, весной мы ждем проведения Наблюдательного совета федерального фонда и в случае принятия решения по завершению проекта готовы принять его для завершения строительства», - сказал директор Фонда защиты прав дольщиков Подмосковья Виталий Донченко.

Он добавил, что точные сроки ввода жилого комплекса в эксплуатацию будут определены после технической экспертизы. Предварительно следует ориентироваться на 2023 год.