РИАМО - 18 дек. Движение транспорта восстановили на Ленинградском проспекте в Москве после столкновения четырех машин в районе дома 35, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.

В результате ДТП были перекрыты две полосы движения. Образовалась пробка по направлению в центр.

Общая загруженность дорог столицы оценивается в семь из десяти баллов.