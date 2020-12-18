РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Жительница Вероника Малюгина-Корниенко стала обладателем гран-при Международного фестиваля «Лига талантов», который проходил в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Девушка занимается в школе-студии эстрадного вокала «Геометрия успеха» городского округа Люберцы.

«На конкурсе девушка выступала в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 17-20 лет. Жюри также отметило работу преподавателя Вероники. Татьяна Матвеева получила благодарственное письмо за высокий профессионализм», - говорится в сообщении.