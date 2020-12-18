РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. МосОблЕИРЦ разыграет среди своих клиентов подарки от партнеров в рамках новогодней акции, сообщается на официальной странице расчетного центра в сети Instagram.

«Для участия в акции «Все включено» до 30 декабря необходимо оплатить все счета МосОблЕИРЦ, выставленные до конца 2020 года, с учетом задолженностей прошлых периодов и направить в расчетный центр заявку на участие. Это можно сделать по электронной почте marketing@mosobleirc.ru с указанием ФИО, номера лицевого счета, мобильного телефона и адреса электронной почты», - говорится в сообщении.

Участники, выполнившие условия акции, получат подарки от интернет-магазина OZON, электронной библиотеки My book, оптовой компании METRO Cash & Carry. Промокоды и дополнительная информация по получению (активации) подарков будут направлены участникам в период с 18 января по 28 февраля 2021 года.

В расчетном центре напомнили, что быстро и без комиссии оплатить ЖКУ можно на сайте МосОблЕИРЦ, нажав на кнопку «Оплатить квитанцию онлайн», на сайте МосОблЕИРЦ в личном кабинете, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».