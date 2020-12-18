РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. Ремонт электрического щита, поврежденного в результате вандальных действий, выполнили в поселке Томилино городского округа Люберцы, говорится в сообщении территориального управления «Томилино-Октябрьский» администрации муниципалитета.

Работы по уборке и содержанию территории проводятся в поселке в плановом режиме.

«Провели замену фонарей и ремонт поврежденного вандалами электрощита. Поменяли корпус и обновили подсветки уличных часов, выполнили уборку снега и обработали улично-дорожную сеть пескосоляной смесью», - говорится в сообщении.