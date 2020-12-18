РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В городском округе Люберцы с начала 2020 года установили более 700 знаков на улично-дорожной сети, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Для повышения безопасности на дорогах округа установили свыше 100 искусственных неровностей, 2 километра ограждений, 20 дополнительных светофорных объектов типа «Т7», два новых светофорных объекта типа «Т1». Дополнительным освещением оборудовали 42 пешеходных перехода, поставили свыше 700 дорожных знаков», - сказал Ружицкий.

По его словам, замена старых дорожных знаков, а также установка новых позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.