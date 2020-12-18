РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. Драйверы из Котельников заняли призовые места на муниципальных соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Завершились двухдневные муниципальные соревнования по драйвингу «Новогодняя фантазия», проходящие в КСК «Виват, Россия!» Московской области.

«В турнире приняли участие два драйвера из МАУ СШОР «Белка»: Вероника Верхотурова на пони по имени Амадеус и Маргарита Трухина на пони по имени Стелла. По итогам соревнований в двоеборье Вероника Верхотурова заняла первое место, а Маргарита Трухина - второе», - говорится в сообщении.

Драйвин г- высокотехнологичный вид конного спорта. В России он появился в 1998 году и завоевал сердца любителей верховой езды и скорости. Соревнования проводятся в три этапа: дрессаж, марафон и паркур. Драйвером, человеком, управляющим лошадьми, может стать спортсмен, которому исполнилось 16 лет. Грумом-человеком, держащим баланс экипажа, указывающим дорогу драйверу, можно стать с 14 лет.