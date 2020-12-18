РИАМО - 18 дек. Статус межрегионального брендового маршрута был присвоен «Государевой дороге» на заседании экспертного совета по развитию внутреннего и въездного туризма Ростуризма, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В ходе ПМЭФ-2019 губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Тверской области Игорь Руденя и руководитель Ростуризма Зарина Догузова подписали соглашение о сотрудничестве в развитии межрегионального проекта «Государева дорога

«Новый всероссийский туристический проект объединяет территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Связавший по указу Петра I Москву и Санкт-Петербург тракт называют величайшим путем в истории Российского государства», – говорится в сообщении.

Маршрут включил в себя много достопримечательностей и был наделен развитой туристской инфраструктурой. Экскурсионный тур на автобусе, который включил в себя посещение Солнечногорска, Клина, Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Валдая, Крестцов, Великого Новгорода, Марьина, Тосна и Гатчины, длится шесть дней.

Узнать больше об интересных местах в Подмосковье можно в туристическом подкасте РИАМО «Путь-дорога». Ведущие подкаста путешествуют по региону и рассказывают слушателям о своих впечатлениях. Основная цель проекта – показать, что Подмосковье многогранно и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Слушать выпуски можно в приложениях, соцсети «ВКонтакте» и на сайте.

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