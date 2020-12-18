РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что от следующего года ожидает стабильности и завершения пандемии.

«От 2021 года хотелось бы ждать стабильности, чтобы закончилась вся эта эпопея с ковидом, чтобы мы вернулись к нормальному общению между людьми», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что надеется на восстановление экономики в следующем году, так как это позволит решать все поступающие вызовы.

Ранее губернатор сообщал, что в Подмосковье в 2021 году ожидают стабильный рост экономики.