РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах 17 декабря пострадал 10-летний ребенок в результате ДТП, по данному факту проводится проверка, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

17 декабря водитель, управляя автомобилем марки «ГАЗ А64R42», двигаясь по улице Смирновской со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Волковской, в районе дома №18/20 по улицы Смирновской совершил наезд на ребенка, который переходили проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

«В результате ДТП пострадал мальчик 10 лет, который был доставлен в детскую больницу город Люберцы с переломом правой конечности, госпитализирован. Ребенок в момент ДТП находился на проезжей части без сопровождения взрослых, одежда мальчика не была оснащена световозвращающими элементами», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.