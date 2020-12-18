РИАМО - 18 дек. В Подмосковье перед судом предстанет бывший руководитель унитарного предприятия «Русский соболь», обвиняемый в невыплате заработной платы, использовании подложного документа при получении субсидии, а также в сокрытие денег от налогов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Мужчина сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 48 миллионов рублей. Кроме этого, в 2019 году он не осуществил выплаты заработной платы более 80 работникам предприятия в сумме свыше 3,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Также глава предприятия использовал заведомо подложный документ при получении субсидии из федерального бюджета и бюджета Московской области.

Задолженность по заработной плате погашена новым руководством организации в конце 2019 года в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.