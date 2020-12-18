РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах член Общественного совета полиции округа проверил миграционный пункт №2 отдела по вопросам миграции МУ МВД, говорится в сообщении МУ МВД России «Люберецкое».

«Общественник уделил особое внимание доступности отдела для граждан, санитарно-техническому состоянию помещений, а также условиям, созданным для посетителей при обращении за предоставлением государственных услуг. Леонида Троицкого интересовало качество и сроки оказания полицией наиболее востребованных населением госуслуг – получение и замена паспорта, регистрация по месту жительства», - говорится в сообщении.

В завершение мероприятия правозащитник отметил ряд положительных моментов: вежливое обращение с гражданами, отсутствие очереди, работу по оказанию государственных услуг населению в соответствии с графиками приема граждан.