РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В подмосковных Люберцах с 21 по 27 декабря будут выявлять нетрезвых водителей, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 21 по 27 декабря дорожные полицейские проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Его цель – профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», - говорится в сообщении.

В рамках этого мероприятия пройдут проверки водителей на выявление признаков опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (статья 12.26 КоАП РФ).

За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

С начала года произошло девять ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Не смотря на снижение ДТП, в них погибло четыре человека. Основным видом ДТП стал наезд на препятствие (четыре ДТП) и столкновение транспортных средств (четыре ДТП), наезд на пешехода (одно ДТП).