РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Детско-юношеский оздоровительный лагерь «Мечта» Подольска победил на областном смотре-конкурсе среди загородных организаций отдыха детей, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу состоялось награждение победителей и призеров областного смотра-конкурса, который проводился среди подмосковных загородных организаций отдыха и оздоровления детей.

«Муниципальное учреждение Подольска заняло I место в группе оздоровительных организаций вместимостью от 100 до 300 человек. Диплом и сертификат на памятный приз директору МУ «ДЮОЦ «Мечта» Алексею Бекетову вручила заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос», - говорится в сообщении.

Зимняя смена в «Мечте» пройдет со 2 по 11 января 2021 года. Приглашаются на отдых ребята от 7 до 15 лет. Подробности по телефону: 8 (496) 755-64-51.