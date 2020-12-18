РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. Жители городского округа Мытищи могут проголосовать за проекты программы «Инициативное бюджетирование» до 24 декабря, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Евгений Глинкин.

Инициативное бюджетирование - это непосредственное участие жителей в управлении городским округом. Мытищинцы выдвигают свои инициативы по целям расходования определенной части бюджета.

«В этом году наш округ очень активно принимает участие в инициативном бюджетировании. На портале «Добродел» https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet идет голосование за 15 наших инициатив. Давайте вместе поддержим проекты и сделаем наш город еще лучше! Проголосовать можно только до 24 декабря!» - написал Глинкин в своем Instagram-аккаунте.

Проекты: издание книги «Мытищи - дачные. Перловка и ее ближние окрестности» https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/2539; приобретение костюмов для коллектива «Хор русской песни» https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/2545; оснащение Мытищинского лесопарка информационными стендами https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/3592; благоустройство лесопарка в поселке Поведники https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/3631.

Благоустройство детской площадки по адресу: улица Белобородова дом 2, корпус 3 https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/4111; строительство спортивной площадки по адресу: улица Станционная дом 3 корпус 1 https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/4114.

Строительство детской площадки во дворе домов улиц Семашко,26 корпус 2, Крестьянская,33, Яузская аллея,30 https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/4129; оборудование велопарковки у здания МБУ «МФЦ Мытищи» https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/2407.

Издание книги для детей об истории городского округа Мытищи https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/2680; приобретение звукового и видео оборудования для ДК «Яуза» https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/3358; обустройство детской площадки в деревне Грибки улица Ивовая https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/4045.

Строительство спортивной площадки в деревне Троице-Сельцо https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/4237; реконструкция детской площадки в поселке Вешки https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/4522; издание книги поэта Вячеслава Маркова https://vote.dobrodel.ru/narodniy_budjet/view-project/2713.