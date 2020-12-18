РИАМО - 18 дек. Работы по цифровизации постоянно ведутся в Московской области, в каждом ведомстве получение услуг стараются сделать удобнее, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы претендуем на то, чтобы Московская область была передовой по цифровизации. Мы постоянно внедряем «цифру». Большую работу ведем сегодня и с Росреестром. <…> У себя смотрим в каждом ведомстве, что можно сделать более удобно, проактивно», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что если, например, у студентки заканчивается срок льготного проездного, то продление должно быть автоматическим, так как в базе есть год рождения и есть информация, что данный человек учится в вузе.

«Или наше старшее поколение. <…> Зачем их гонять по инстанциям, собирать справки, если это все есть уже в электронных базах», — добавил губернатор.

Он уточнил, что цифровизация убирает ненужные хлопоты у людей и освобождает большое количество времени.