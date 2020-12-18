РИАМО - 18 дек. Столичные власти пришли к договоренности с рестораторами города, согласно которой посетители могут оставаться в заведениях общепита до полуночи, сообщается на сайте радиостанции «Серебряный дождь».

О решении рассказал первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. По его словам, заведения должны будут закрываться в 23:00 только на вход.

«Посетители могут до этого времени сделать заказ, а затем закончить свои дела в течение часа. К полуночи все должны покинуть заведение», - говорится в сообщении.

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве запретили ночную работу ресторанов, кафе и клубов. Мера будет действовать до середины января. Заведения не будут работать и в новогоднюю ночь.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

- Посетители московских кафе могут оставаться в заведениях до полуночи. При этом вход в заведения должен закрываться в 23:00.

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- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

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- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

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