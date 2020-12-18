РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 дек. В подмосковных Котельниках в персоналом МУЖКП «Котельники» всех служб предприятия проведен дополнительный инструктаж об особенностях работы в пандемию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Ресурсоснабжающему предприятию МУЖКП «Котельники» необходимо максимально подготовиться к работе в условиях пиковых нагрузок, которые ожидаются на новогодние праздники. Для выполнения задачи предприятие подготовило ряд мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы оборудования в праздничные дни, а также противопожарной и антитеррористической защиты коммунальных объектов.

«С персоналом всех служб предприятия проведен дополнительный инструктаж об особенностях работы в данный период, организованы противопожарные и противоаварийные тренировки, проверены все пожарные гидранты на предмет исправности», - говорится в сообщении.

В полной готовности к эксплуатации находятся два передвижных дизельных генератора, автомобильная и спецтехника, организован аварийный запас расходных и ремонтных материалов. В целях оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения организовано круглосуточное дежурство руководителей и ответственных специалистов, а также аварийной бригады в соответствии с утвержденным графиком, доведенным в установленном порядке до всех заинтересованных служб и предприятий города.

Для экстренных обращений сообщаем телефонный номер круглосуточной диспетчерской службы МУЖКП «Котельники» 8(498)659-88-95, а также адрес электронной почты для письменных обращений: mzkp1@mail.ru.