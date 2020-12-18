РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В Домодедове в 2020 году в индустриальные парки привлекли 11 новых резидентов, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«На территории индустриальных парков городского округа Домодедово в 2020 году привлечено 11 новых резидентов», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Восемь из них приобрели более 7 гектаров земли производственного назначения, а объем инвестиций в новые объекты компании составит более 1 миллиарда рублей.

Еще трое резидентов арендовали более 40 тысяч квадратных метров готовых площадей. На них уже запущен рабочий процесс и создано около 400 рабочих мест.