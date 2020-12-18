РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Около 22,5 миллиона рублей потратили на украшения для мест массового отдыха горожан в Подольске в 2020 году, сообщил «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Владимир Полинский.

Праздничное предновогоднее украшение городского округа практически завершено. Остались последние завершающие работы. В том числе в настоящее время рабочие устанавливают новую 22-метровую ель в сквере Поколений, а 21 декабря приступят к установке елки в лесопарке «Березки».

«В текущем году на предновогодние украшения было израсходовано около 18 миллионов рублей, а также в результате аукционных торгов мы приобрели новую 22-метровую ель, которая скоро будет радовать горожан в сквере Поколений, за около 4,5 миллиона рублей», - сказал Полинский.