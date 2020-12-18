РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 дек. В городском округе Домодедово заблокировали вход в Сьяновские каменоломни после инцидента с туристической группой, также там установлена система видеонаблюдения, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

17 декабря в Сьяновских каменоломнях во время спортивного ориентирования заблудилась группа из десяти человек, среди которых было восемь детей. К месту пропажи были направлены дежурная смена поисково-спасательного отряда №17 ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудники полиции, Главного управления МЧС по Московской области и глава городского округа Домодедово. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил заблокировать все доступные входы в пещеры Сьяны после происшествия с пропавшей группой.

«После произошедшего вчера инцидента по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева вход в эти старые каменоломни был заблокирован. Здесь уже установлена система видеонаблюдения с передачей данных в ЕДДС», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дальнейшая судьба пещер будет определяться совместно с экспертами. Возможность привлечения инвестора будет рассматриваться только в случае возможности создания безопасного маршрута.

«Сьяны» – подмосковная система искусственных пещер-каменоломен – самая крупная в Московской области и пятая по величине в России. Общая протяженность изученных ходов – 19 километров.