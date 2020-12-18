РИАМО – 18 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что семейная жизнь Владимира Путина является личным делом самого президента и его близких, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков ответил на вопрос, случалось ли ему видеть, как Путин общается с внуками.

«Конечно, личная, семейная жизнь Путина касается только самого Путина и только тех, кто является его родными и близкими», — сказал Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам представителя Кремля, у него нет доступа к личным делам президента.​

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