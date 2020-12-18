РИАМО - 18 дек. В Подмосковье два миллиона тонн из восьми были отправлены на переработку, культура разделения мусора начинает формироваться в регионе, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вместо 8 миллионов тонн мусора мы получили шесть, потому что 2 миллиона разделяют. Такая культура начинает формироваться», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что все свалки в Московской области будут закрыты до конца этого года. Закрытые полигоны будут рекультивированы.

«В рамках национального проекта «Чистая страна», президентского проекта, мы получаем очень серьезную поддержку по рекультивации полигонов», — добавил губернатор.

По его словам, в Подмосковье десять полигонов уже рекультивировали, еще семь находятся в работе. Также по 14 полигонам сейчас ведется проектирование.

Он подчеркнул, что вскоре весь мусор, который будет оставаться на полигоне без органики, будет перерабатываться в энергию.