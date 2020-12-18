РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Власти подмосковного Подольска призвали горожан ответственно относиться к световым украшениям мест отдыха и беречь установленные фигуры, сообщил «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Владимир Полинский.

«Праздничное предновогоднее украшение городского округа практически завершено. Остались последние завершающие работы. Однако встречается много случаев вандализма. Были случаи, когда обрывали провода. Также бывает, что взрослые садятся на световые фигуры или сажают детей и ломают их», - сказал Полинский.

Он призвал горожан бережно относиться к световым элементам и беречь красоту, установленную для жителей.