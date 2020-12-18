РИАМО - 18 дек. С начала 2020 года в Подмосковье выдали 8,2 тысячи охотничьих билетов, наибольшее количество из них было выдано в городских округах Химки, Балашиха, Мытищи, Люберцы, Солнечногорск, Щелково и Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках предоставления государственных услуг с начала текущего года управлением государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода региона выдано 8,2 тысячи удостоверений на право охоты. В 2019 году обладателями охотничьих билетов стали 8,5 тысячи гражданин региона», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что всего в регионе зарегистрировано свыше 250 тысяч охотников, которые числятся в государственном охотхозяйственном реестре.

Меньше всего охотничьих удостоверений выдали в Серебряных Прудах и городских округах Лотошино, Электрогорск.

Билеты данного рода выдаются гражданам России, которые зарегистрированы по месту жительства или пребывания в Подмосковье. В соответствии с гражданским законодательством они должны обладать гражданской дееспособностью, быть ознакомлены с требованиями охотничьего минимума, а также не иметь непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления.

Все билеты выдавались в МФЦ.