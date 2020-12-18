РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В лесопарке «Березки» подмосковного Подольска 21 декабря рабочие приступят к монтажу 12-метровой ели, сообщил «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Владимир Полинский.

«Впервые в лесопарке «Березки» Подольска 21 декабря начнется монтаж 12-метровой ели. В основном в текущем году елки установлены в привычных местах массового посещения людей. Из новинок - появились световые елочки, которые светятся в ночное время», - сказал Полинский.

Он отметил, что украшены к Новому году сквер Поколений, бульвар Юности, Привокзальная площадь, площадь Славы и другие места массового отдыха. Помимо этого, большую работу проводят управляющие организации по украшению придомовых территорий, учреждения культуры и многие другие.