РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 дек. В городском округе Мытищи офис на улице Карла Маркса посещают 1300-1500 человек в сутки, сообщается на сайте администрации горокруга.

В эфире программы «Диалог с властью» заместитель главы администрации горокруга Евгений Глинкин рассказал о подготовке города к новогодним праздникам, подвел итоги осенней призывной кампании и работы мытищинского МФЦ за уходящий год.

«В наши офисы приходит огромное количество людей. Офис на улице Карла Маркса посещают 1300-1500 человек в сутки, офис в ТЦ 4Daily – порядка 500. Словом, наши центры проходит не менее 2000 человек в день. Редкое учреждение может похвалиться такой посещаемостью. Это определенный вызов в плане соблюдения санитарных норм. Но мы со всем справились», - сказал Глинкин.

По словам Глинкина, для многофункциональных центров, как и для всей страны, 2020 год был непростым. МФЦ приостанавливали свою работу, переходили на работу по предзаписи. Словом, необходимо было учиться работать в новых условиях. Глинкин отметил, что секрет успеха мытищинского МФЦ в универсальности сотрудников.

«Все наши работники проходят такой этап – мы садим вместе коллектив специалистов по разным направлениям, которые в процессе работы обмениваются опытом. Итог – специалист МФЦ может разрулить любую ситуацию. Уже вошло в норму, что наши сотрудники – профессионалы. Мы были первыми в 2018 году по России. Теперь первое место в области. Это заслуга всего коллектива, который трудится в наших многофункциональных центрах», - сказал Глинкин.

Уже несколько лет в мытищинских МФЦ проходит акция «Елка добра».

«Есть дети, которым требуется дополнительное внимание. Мы сделали самое простое – разместили в центральном офисе елку, развесили на ней открытки, внутри которых записан подарок, заказанный Деду Морозу детьми из детского дома во Владимирской области. Граждане берут эти открытки и приносят нам подарки. Учитывая наш траффик, открыток хватает не всем», ­– отметил Глинкин.