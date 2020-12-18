РИАМО – 18 дек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина нет эксклюзивной вакцины от Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет», — сказал Песков в эфире радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что глава государства пользуется препаратами, которые делаются для всех граждан страны.

Путин ранее рассказал, почему пока не привился от коронавируса. Президент отметил, что не прошел вакцинацию, так как, согласно рекомендациям специалистов, вакцина от Covid-19 не предусмотрена для его возраста. ​

При этом вход в заведения должен закрываться в 23:00.