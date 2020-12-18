РИАМО - 18 дек. Четкая и оперативная работа поликлиник в Подмосковье является ключевым фактором в борьбе с пандемией коронавируса, власти региона продолжают усиливать поликлиническое звено, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы значительно усиливаем поликлиническое звено, там, откуда идет маршрутизация. На всех врачей приходится огромная нагрузка и мы видим, что здесь нужно наше внимание и помощь, нужна оцифровка процессов, для того, чтобы не тратить время на бумажную волокиту», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Все это необходимо для скорейшей постановки диагноза и оперативного направления больного для госпитализации, подчеркнул губернатор.

«У нас оцифрованы КТ, МРТ, это позволяет предоставлять услуги телемедицины. Врачи везде хорошие, но всегда важно второе мнение. <...> Телемедицина в сегодняшних условиях критически важна», — резюмировал Воробьев.

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Текстовая трансляция

18 ДЕКАБРЯ

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- С 21 декабря привиться от Covid‑19 смогут еще около 1 млн москвичей. Это поможет уменьшить риск заболевания.

- В Московскую область поступает по 5-7 тысяч доз вакцины от Covid-19 каждую неделю, это число будет постепенно увеличиваться,

- Свыше 9 тыс человек привили от Covid‑19 в Подмосковье. Московская область получила порядка 11,5 тысяч доз вакцин.

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- За сутки в России зарегистрировали 28 552 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 485 больных. В Москве - 6 937.

- Лаборатория НИИ Склифосовского первая в Москве провела более 1,1 млн тестов на Covid‑19. Весной в городских лабораториях появились автоматические анализаторы.

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