РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске установили около 150 елей в преддверии новогодних праздников, в том числе проводится монтаж главной 22-метровой елки в сквере Поколений, сообщил «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Владимир Полинский.

Праздничное предновогоднее украшение городского округа практически закончено. Остались последние завершающие работы.

«В пятницу в сквере Поколений завершают установку новой 22-метровой ели. Раньше здесь была 16-метровая елка, а теперь будет радовать горожан новая, с новыми габаритами и размерами. Один только пригруз, для того чтобы она устойчиво стояла, весит около 12 тонн. Поэтому место для ели пришлось выбирать не на подиуме фонтана, а рядом из-за большого веса изделия. В текущем году в городском округе установлено и украшено 147 елей, в том числе искусственных и живых», - сказал Полинский.

Он отметил, что большую работу провел «Подольский комбинат по благоустройству». Предприятие установило и украсило 26 елей, а также более 40 различных световых фигур. Помимо этого, «ПКБ» отремонтировало и поддерживает в рабочем состоянии более 400 консолей на опорах освещения и все световые растяжки.