РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Жители подмосковного Красногорска смогут задать вопросы представителям Главгосстройнадзора Московской области 21 декабря, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«21 декабря сотрудники отдела №2 Главгосстройнадзора Московской области проведут прием граждан городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Прием проведут уполномоченные сотрудники отдела надзора за строительством №2 Главгосстройнадзора Московской области.

«Прием будет проведен посредством видеоконференцсвязи по адресу: Красногорск, улица Речная, дом 20, корпус 2, второй этаж, помещение 42. Время приема: с 10:00 до 13:00», - заключается в материале.